Umstrittene Rentenreform in Frankreich Emmanuel Macron verhöhnt die Demokratie

Als Frankreichs Präsident am Mittwochmittag im staatlichen Fernsehen sprach, waren im Land mehrere Häfen und Kraftstofflager blockiert, in Paris türmte sich der Müll. In der Nacht hatten sich Demonstranten und Sicherheitskräfte erneut Auseinandersetzungen geliefert. Ein weiterer Tag massiver Streiks stand bevor, und das Vertrauen der Franzosen in die Politik ist auf einem Tiefpunkt.