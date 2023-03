Umstrittene Rentenreform Misstrauensvotum gegen französische Regierung gescheitert

In Frankreich hat die Regierung ein Misstrauensvotum wegen ihrer umstrittenen Rentenreform knapp überstanden. Bei der Abstimmung am Montag in der Nationalversammlung sprachen 278 der Abgeordneten der Regierung ihr Misstrauen aus. Für einen Erfolg wären jedoch 287 Stimmen nötig gewesen. Damit scheiterte das Vorhaben an lediglich neun Stimmen. Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass Präsident Emmanuel Macron künftig noch mehr Gegenwind bei der Durchsetzung von Reformvorhaben bekommen wird.