Martin Selmayr: EU-Parlament rügt umstrittene Beförderung

Selmayr war früher Junckers Kabinettschef und wurde am 21. Februar zunächst zum stellvertretenden Generalsekretär und wenige Minuten später zum Generalsekretär der EU-Kommission befördert. Das Parlament kritisierte vor allem, dass die Stelle nicht ausgeschrieben, sondern in dem zweistufigen Blitzverfahren besetzt wurde, obwohl Juncker und Selmayr schon jahrelang wussten, dass der Posten frei würde. Dieses Verfahren habe das Ansehen der Kommission beschädigt, heißt es in dem Beschluss.