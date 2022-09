Umverteilung am Strommarkt Von der Leyens Milliarden-Bluff

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) weiß, dass eine starke Rede eine starke Botschaft braucht. Am Mittwoch kündigte sie bei ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union an, dass in diesem Winter 140 Milliarden Euro von Stromherstellern an Bürger und Unternehmen umverteilt werden. Die Hersteller machten Gewinne, „von denen sie nie geträumt haben“, sagte von der Leyen. „In diesen Zeiten müssen Gewinne geteilt werden und denen zu Gute kommen, die sie am meisten benötigen.“