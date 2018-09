Umwelt und Soziales Norwegen will nur noch in nachhaltige Firmen investieren

„Wir investieren in Entwicklungsländer und in Firmen, die Lösungen für ein umweltfreundliches Wirtschaften erforschen“, sagte der für den Fonds verantwortliche Manager Yngve Slyngstad am Mittwoch. „Wir werden uns nun aus Firmen zurückziehen, die nicht nachhaltig wirtschaften.“ Eine der Forderungen des gewichtigen Investors an die Unternehmen ist der Schutz der Ozeane. „Davon betroffene Sektoren stammen aus meeresbezogenen Branchen wie beispielsweise Schifffahrt, Fischfang und Aquakulturen, aber auch aus dem Einzelhandel, der Plastik-Produktion sowie der Landwirtschaft.“