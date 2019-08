Unabhängigkeit? Die Schotten und der Brexit

Der Meinungsumschwung hängt zweifellos mit dem Brexit zusammen. Denn anders als in England, wo beim EU-Referendum vor drei Jahren rund 53 Prozent der Wählerinnen und Wähler für einen Brexit gestimmt haben, sprachen sich in Schottland 62 Prozent der Schotten für einen Verbleib in der EU aus. Die schottisch-nationalistische Landesregierung in Edinburgh, die sich im Vorfeld des EU-Referendums stark für einen Verbleib in der EU ausgesprochen hat, forderte noch 2016, dass Schottland nach dem Brexit im Europäischen Binnenmarkt bleiben sollte und dass in der Region die Regeln der EU-Personenfreizügigkeit weiter gelten sollten. Die britische Regierung in London allerdings will im Falle eines Brexits ohne Abkommen am 31. Oktober die Freizügigkeit für Neuankömmlinge aus der EU unmittelbar beenden. Das teilte eine Regierungssprecherin noch am Montag in London mit. Die Rechte von EU-Bürgern, die bereits in Großbritannien leben, seien davon jedoch nicht betroffen.