Unesco-Status ungleich verteilt „Es gibt tolle Orte, die nie Welterbe werden“

Die mit Abstand meisten Welterbe-Stätten liegen in Europa. Ist es auf unserem Kontinent so viel schöner als im Rest der Welt?

Drücken wir es ökonomisch aus: Europa dominiert den Welterbe-Markt. Das Land mit den meisten Welterbe-Stätten ist Italien. China holt zwar stark auf, das Land stellt unfassbar viele Anträge und beschäftigt ein Heer externer Experten, um die umfangreichen Antragsunterlagen zusammenzustellen. Doch insgesamt sehe ich beim Welterbe-Konzept ein massives Verteilungsproblem. In den Entwicklungsländern, vor allem in Afrika, gibt es nur wenige Welterbe-Stätten. Und da muss man schon nach den Ursachen fragen: Gibt es da nichts Schönes – oder hat die Unterrepräsentanz vielleicht andere Gründe?