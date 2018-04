Ungarn: Deutsche Unternehmen zufrieden mit Viktor Orbán

Wenn die Wirtschaft in Ungarn so stabil ist, wie Sie sagen, warum verliert Viktor Orbán dann an Zuspruch bei den Wählern?

Es gibt sicher so etwas wie einen Gewöhnungseffekt. Man gewöhnt sich leichter an Positives. Aber das ist keine ungarische Eigenheit. Sehen Sie nach Deutschland, dort hat man sich auch daran gewöhnt, dass es dem Land wirtschaftlich gut geht. Damit kann dann eben keine Regierung mehr punkten.