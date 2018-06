Ungarn: Orbán enteignet deutsche Unternehmer

Das Gerichtsurteil, das die Münchner Unternehmerfamilie Bagusat um mehr als zwei Millionen Euro erleichtert, fällt an einem ungemütlichen Vormittag Mitte April in Budapest. Bernd Bagusat und seine Frau Cornelia Inderst haben in einer schweren Holzbank im Sitzungssaal 1.03 des obersten ungarischen Gerichts Platz genommen. In der Reihe vor ihnen sitzen die Beklagten, das ungarische Ehepaar Váary und ihr erwachsener Sohn in Nationaltracht: die Männer in grünen Jankern und Krawatten mit Jagdmotiven, Frau Váary in einem mächtigen, dunkelblauen Rock. Früher waren die Váarys und Bagusats befreundet. Doch das war, bevor Ungarns Premier Viktor Orbán die EU spaltete.