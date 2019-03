„Unsere Geduld ist unbegrenzt“ Warum Deutschland den harten Brexit unbedingt verhindern will

Ökonomen halten zudem die Auswirkungen eines harten Brexits auf die Finanzmärkte für unberechenbar. Erwartet wird eine Abwertung des Pfunds und höhere Finanzierungskosten für den britischen Staat. In Brüssel befürchten Verantwortliche, dass ein harter Brexit schlimmere Turbulenzen als die Eurokrise auslösen könnte.



Die Bundesregierung dürfte sich in ihrer Geduld gegenüber den Briten aber nicht nur von wirtschaftlichen Überlegungen leiten lassen. Ein harter Brexit würde international den Eindruck erwecken, dass die Europäer ihre eigenen Angelegenheiten nicht geregelt bekommen und an die dunkleren Momente der Eurokrise erinnern. Wenn Europa ein Signal der Stärke vermitteln will, muss es den Brexit in geordnete Bahnen lenken – so schwer es die Briten dem Rest Europas im Moment auch machen.



Gerade in einer Zeit, in denen die EU gegenüber China energischer auftreten will und gegenüber dem langjährigen Verbündeten USA neues Selbstbewusstsein zeigen muss, wäre ein ungeordneter Brexit ein schwerer Schlag für die Außenwirkung.