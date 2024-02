Ursula von der Leyen Jetzt ist es offiziell: Madame Europa will es noch mal wissen

Wie sehr von der Leyen in den fünf Jahren ihrer Amtszeit an Statur gewonnen hat, lässt sich an ihrer Beurteilung im britischen „Economist“ ablesen. Beschrieb das EU- und Deutschland-kritische Magazin sie 2019 noch als „aalglatten, überbewerteten Spross des unbeliebten politischen Establishments Europas“, so ist sie inzwischen „die Frau im Herzen Europas“. Dazu passt auch die Art ihres Auftritts, der mittlerweile die Gravitas einer Staatschefin und nicht die Nüchternheit einer europäischen Behördenleiterin ausstrahlt. Ob beim G20-Gipfel in Delhi oder beim ersten Afrika-Klimagipfel in Nairobi – überall tritt sie als „Madame Europe“ auf und wird auch als solche begrüßt. US-Präsident Joe Biden ist ihr „guter, alter Freund“, sie trifft sich so oft es geht mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew, begleitet ihren Förderer Macron auf seiner Chinareise oder wirbt im Namen Europas in Brasilien oder Argentinien für Handelsabkommen.