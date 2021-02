Ursula von der Leyen Mehr Demut, mehr Klarheit

Kommentar von Silke Wettach 05. Februar 2021

Ursula von der Leyen Bild: REUTERS Bild:

Vieles von dem, was beim Impfstart in Europa falsch läuft, verantwortet Ursula von der Leyen nicht persönlich. Politische Führung in Krisenzeiten sieht allerdings anders aus. Ein Kommentar.