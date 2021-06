Urteil des Europäischen Gerichtshofes Youtube ist nicht für Urheberrechtsverstöße verantwortlich

Einer der beiden verhandelten Fälle geht auf einen Rechtsstreit des Musikproduzenten Frank Peterson zurück. Von ihm waren 2008 mehrere Tonträger ohne seine Erlaubnis auf die zu Google gehörende Video-Plattform Youtube hochgeladen worden. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der mit beiden Rechtsstreitigkeiten befasst ist, hatte dem Gerichtshof in Luxemburg mehrere Fragen zur Entscheidung vorgelegt.



