USA und China im Visier Deutschland - Frankreich: So verflochten ist die Wirtschaft beider Länder

Nach Jahrhunderten der Rivalität und des Kampfes um die Vorherrschaft in Europa zwischen Frankreich und Deutschland gilt die deutsch-französische Achse seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Stabilitäts- und Friedensanker in Europa. In Sachen EU läuft in Brüssel wenig bis gar nichts, wenn diese Achse wackelt. In den vergangenen Wochen knirschte es hörbar, zwischen den Regierungen in Berlin und Paris lief es nicht rund, das Verhältnis kühlte sich ab, Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron fanden nicht zueinander.