VDMA-Chef „Für deutsche Maschinenbauer ist das chinesische Modell zu einem Risiko geworden“

Welche Folgen haben die rasant steigenden Energiepreis für Sie?

Wir sind keine energieintensive Branche, die Energie macht etwa drei bis vier Prozent der Gesamtkosten im Maschinen- und Anlagenbau aus. Wenn sich das auf acht Prozent verdoppeln würde, wäre bei Unternehmen, die keine hohen Gewinnspannen erwirtschaften, die Rendite weg. Die meisten Unternehmen sind heute aber insgesamt sehr viel resilienter als vor der Finanzkrise 2008 aufgestellt und können eintretende Risiken besser abfedern.



Damals gab es aber keine so hohe Inflation wie heute. Ist das nicht ein Problem?

Darin sehe ich in der Tat ein sehr großes Risiko. Inflation ist wie eine Überflutung, sie sickert in jeden Bereich hinein, alle werden von ihr getroffen. Zudem liegt in der Inflation ein enormer sozialer Sprengstoff. Deswegen gehört für mich die Bekämpfung der Inflation in der Prioritätenliste ganz nach oben.