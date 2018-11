Verbraucherpreise Inflation im Euro-Raum bleibt über EZB-Ziel

Die Preise für Energie nahmen im November nicht mehr so stark zu. Hier lag das Plus bei 9,1 Prozent nach 10,7 Prozent im Oktober. Unverarbeitete Lebensmittel wie Gemüse und Obst kosteten 1,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,3 Prozent. Die Kerninflation, in der die Preise für Energie und unverarbeitete Lebensmittel nicht enthalten sind, betrug 1,1 Prozent.