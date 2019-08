„Wir waren sicherlich weniger eingebunden in die ganze Idee der europäischen Integration als Länder wie Frankreich oder Deutschland“, räumt der Wissenschaftler ein. „Aber ich denke, dass die Haltung zu Europa in vielen EU-Ländern nicht viel anders ist“, sagt er. „Und ich denke, dass das viel mit jüngeren Entwicklungen zu tun hat wie der Krise in der Eurozone, dem demokratischen Defizit in der EU und der Tatsache, dass die EU so viel wichtiger für das Leben der Menschen geworden ist und diese aber zugleich so wenig Kontrolle darüber haben, was sie tut.“