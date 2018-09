Verfehlte Klimaschutzziele Zu viel CO2: Deutschland muss Milliarden an Osteuropa zahlen

Weil Deutschland seine Klimaziele nicht erreicht, wird die Bundesregierung Milliarden für Zertifikate an andere EU-Länder zahlen müssen. Das berichtet die WirtschaftsWoche unter Berufung auf Regierungskreise. Anders als Berlin halten Regierungen in Osteuropa ihre Zusagen an die EU zum Klimaschutz bis 2020 ein. Laut EU liegen diese Länder um bis zu ein Viertel unter ihren nationalen Vorgaben.