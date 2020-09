Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU Kommt nun der Chaos-Brexit?

von Sascha Zastiral 10. September 2020

Wie geht es zwischen der EU und Großbritannien weiter? Bild: dpa Bild:

Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU könnten vor dem Aus stehen. London geht mit einem Gesetz in die Offensive, das den bereits unterzeichneten Austrittsvertrag brechen würde. Was treibt London an?