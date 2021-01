Warum liegt die Impfquote in einem Land wie Israel so viel höher?

Israel hat bereits über 35 Prozent seiner Bevölkerung geimpft, verglichen mit 1,6 Prozent in Deutschland. Die Gründe für den Vorsprung sind vielfältig. Israel zahlt geschätzt doppelt so viel wie die EU für den Biontech-Impfstoff. Und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat durch zahlreiche Telefonate beim Chef von Pfizer dafür gesorgt, dass der Impfstoff schnell ins Land kommt. Auch Daten spielen eine Rolle. Pfizer und Biontech bekommen in großem Umfang Zugang zu Patientendaten, was der weiteren Erforschung des Impfstoffs hilft.