Verteidigungsausgaben Danke für den Weckruf, Boris Johnson!

Ohne Deutschland explizit anzusprechen, galt Johnsons Bemerkung dem wirtschaftsstärksten Land des Kontinents. Die große Koalition hat sich über Jahre dem Drängen der Nato widersetzt, zwei Prozent des Bundeshaushalts für Vereidigung auszugeben. Selbst nach Russlands Besetzung der Krim lagen in Deutschland die Verteidigungsausgaben in absoluten Zahlen niedriger als in Frankreich und Großbritannien.