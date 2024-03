Verteidigungsstrategie: Europa, ein Hundewelpe unter Wölfen

Die vergangenen Tage und Wochen jedenfalls lassen wenig Raum für Optimismus. Zusammengenommen war zuletzt eine bittere Vorstellung europäischer Kriegsuntüchtigkeit zu besichtigen. Der Kanzler rügte zunächst öffentlich die mangelnde Unterstützung für die Ukraine – und meinte wenig verklausuliert vor allem Paris. Frankreichs Präsident revanchierte sich mit Häme über die anfangs so zögerlichen Helmlieferanten aus Berlin und einer unausgegorenen Bodentruppen-Debatte, die alles war, aber eben keine kluge, strategische Ambiguität. In Sachen Taurus schließlich taumelt Scholz von kommunikativ-diplomatischen Desastern nahtlos in Spionage-Peinlichkeiten hinein.