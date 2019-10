Vertrauliche Brexit-Protokolle EU-Kommission erleichtert, dass die Briten weiter verhandeln wollen

Ein vertrauliches Protokoll der Brexit-Expertenrunde vom vergangenen Mittwoch zeichnet jedoch ein sehr viel differenzierteres Bild der Reaktion in Brüssel. So zeigte sich die EU-Kommission sichtlich erleichtert, dass Großbritannien nach Monaten der Verzögerung endlich ein Dokument in Brüssel ablieferte. „Die EU-Kommission hat den Eindruck, dass das Vereinigte Königreich bereit ist, die Verhandlungen fortzuführen“, heißt es in dem Dokument, das der WirtschaftsWoche vorliegt. „Wir haben also eine gemeinsame Basis für einen weiteren Austausch.“