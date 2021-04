Videogipfel zwischen Berlin, Paris und Peking Worüber Merkel und Macron wirklich mit Xi beraten haben

Die EU-Kommission hat sich in einer ersten Reaktion ablehnend auf das Hilfsgesuch aus Montenegro gezeigt, weil sie dem Straßenbauprojekt von Beginn an skeptisch gegenüberstand. Experten wie Francois Heisbourg von der Denkfabrik International Institute for Strategic Studies (IISS) und früheres Mitglied der internationalen Balkankommission hält dies für einen Fehler. „Die EU-Kommission ist sehr gut bei der Rechnungsprüfung“, denke aber nicht strategisch. Europa habe ein Interesse, China aus Montenegro rauszuhalten. „Die EU sollte Montenegro Geld geben, damit das Land den chinesischen Kredit abbezahlen und sollte das mit strengen Konditionen zu Reformen im Land verbinden.“



Chinas Rolle auf dem Balkan wird auch in Zukunft Gesprächsstoff zwischen Europa und Peking liefern.



Mehr zum Thema: Schlagabtausch in Alaska, Sanktionsschlachten zwischen Brüssel und Peking, Rache an westlichen Modekonzernen: So viel Spannung war selten zwischen den USA, der EU und China. Es zieht eine geopolitische Machtprobe auf.