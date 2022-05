Vier Blickwinkel auf den Krieg „Die Vermutung liegt nahe, dass Putin durch die Hand seiner engsten Vertrauten stirbt“

Nun, da die Schlachten um Kiew und Charkiw gewonnen sind, wird die Ukraine als unabhängiger Staat überleben. Und wenn der Westen an den Wirtschaftssanktionen festhält und sie schließlich auch auf Öl und Gas ausweitet, wird Russlands wenig diversifizierte Wirtschaft innerhalb von sechs Monaten ruiniert sein. Putin wird es nicht gelingen, weitere Gebiete im Osten oder Süden, insbesondere Odessa, einzunehmen, um ukrainische Exporte abzuwürgen. Es wird ihm auch nur schwer möglich sein, Städte wie Cherson besetzt zu halten oder den Zermürbungskrieg aufrechtzuerhalten, der notwendig ist, um die ukrainische Wirtschaft und das Militär so weit zu schwächen, dass die ukrainische Führung an den Verhandlungstisch zurückkehrt.