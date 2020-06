Vier Jahre nach dem Brexit-Votum Gefangen im britischen Exzeptionalismus

Das machte sich recht schnell im politischen Alltag Brüssels bemerkbar. Denn die Vorstellung, Großbritannien könne einfach nur ein gleichberechtigtes EU-Mitglied sein, erschien den meisten britischen Regierungschefs wohl undenkbar. London forderte immer häufiger maßgeschneiderte Sonderlösungen. Die Beiträge? Zu hoch! Der Britenrabatt musste her. Schengen oder Euro? Wollte man in London nicht. Eine europäische Armee? Keine Chance.



Die Vorstellung vom britischen Exzeptionalismus ging so weit, dass die Befürworter eines Verbleibs in dem Bündnis vor dem Referendum 2016 argumentierten, Großbritannien solle in der EU bleiben, damit es sie anführen könne. Der Historiker Robert Saunders schreibt dazu, darin habe sich das „imperiales Erbe“ genau so sehr widergespiegelt wie in den Bestrebungen, die EU zu verlassen. Vorstellungen wie diese hätten allerdings über die Jahre zu überzogenen Erwartungshaltungen geführt, die letztendlich zur Enttäuschung vieler Briten mit dem europäischen Projekt beigetragen haben könnten.