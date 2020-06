Vier Jahre nach dem Brexit-Votum Gefangen im britischen Exzeptionalismus

Seitdem vergeht keine Woche, ohne dass ein Minister oder Premier Johnson selbst einen neuen Rekord an Corona-Tests oder eine spektakuläre technologische oder medizinische Neuerung ausruft. Und jedes Mal ist die Rede davon, dass diese Neuerung „die beste der Welt“ sei und Großbritannien in Sachen Coronabekämpfung an die Weltspitze hieven werde.



Diese Rhetorik wirkt unglaublich realitätsfremd. Denn in keinem anderen westlichen Industrieland sind, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, bisher so viele Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben wie in Großbritannien. Johnson selbst musste die bittere Erfahrung machen, dass sich das Virus weder für seinen Glauben an sich selbst noch für seine von Pathos durchtränkten Reden interessierte: Er erkrankte so schwer an Covid-19, dass er zeitweise auf der Intensivstation behandelt werden musste und beinahe selbst an dem Virus gestorben wäre.