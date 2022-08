Visa für Russen: Scholz nährt Putins Mythos

Scholz‘ schwaches Argument vom „Krieg Putins“ – der folglich ohne Verwaltung, Militär, Unternehmerschaft und eine schweigende Mehrheit der Bevölkerung auskäme – zeugt von einer peinlichen Unverbindlichkeit der Bundesregierung. Bloß nicht zu streng mit Russland sein! Das Nein zu einem Ende der Touristenvisa wirft am Ende die Frage auf, warum Deutschland denn noch die anderen Sanktionen solidarisch mitträgt – wenn es doch nur so eine Art russischer Chuck Norris ist, der gerade Teile der Ukraine in Schutt und Asche legt?



