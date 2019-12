Von der Leyens erster Tag in Brüssel Echte Begeisterung, falsche Symbole

Von der Leyens hat entschieden, in ihrem Dienstsitz in Brüssel zu wohnen. Auch das löst Befremden aus. In Berlin schon hatte sich von der Leyen einen Schlafraum im Ministerium einrichten lassen. Doch nun steht sie an der Spitze einer Behörde, die ohnehin nicht für ihre Bürgernähe bekannt ist. „Ein seltsames Symbol“, heißt es aus der EU-Kommission. Besonders im Vergleich zu Vizepräsidentin Margrethe Vestager, die abends und am Wochenende im Stadtteil Ixelles zum Beispiel mit ihrer Tochter Outdoor-Zubehör kauft.



Von der Leyen fehlt noch das Gefühl für das Brüsseler Terrain. Ein Indiz dafür war ihre Ankündigung, schnell neue Vorschläge zu machen. Bereits im Februar oder März will sie einen Entwurf zum Neustart in der Asylpolitik vorlegen. Doch die Zeit bis dahin reicht nicht für die in Brüssel übliche Gesetzesfolgenabschätzung. So wird es nur eine unverbindliche Mitteilung geben. Ähnliches passiert in der Klimapolitik und bei der Künstlichen Intelligenz.