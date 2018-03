Welche Fehler die SPD in der Großen Koalition vermeiden sollte

Die SPD wird „nur“ Teil einer Koalition, deren Arbeit vertraglich in ein enges Korsett geschnürt ist. Dennoch sind auch die an sie gerichteten Erwartungen hoch. Vor allem in der Familien-, Bildungs- und Rentenpolitik, die die SPD als ihre wichtigsten Themen definiert. Wissenschaftler haben errechnet, dass die Partei bei den Verhandlungen mit der Union 70 Prozent ihrer Interessen durchgesetzt hat. Das weckt auch den Kampfgeist bei einigen SPD-Granden. Neben dem Juso-Vorsitzenden und entschiedenen GroKo-Gegner Kevin Kühnert, der öffentlich nach einer „grundlegende Erneuerung“ der Partei und einer stärkeren Besteuerung von Vermögenden verlangt, kündigte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann noch vor der Vereidigung der Kabinettsmitglieder Streit an: Die SPD wolle in der neuen Regierung „selbstbewusster, frecher, konfliktbereiter“ werden. Und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil versprach: „Wir werden kritisch in der Regierung diskutieren.“ Es gelte nun, Wege zu finden, um die Ideen der GroKo-Gegner einzubinden.