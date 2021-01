Von Impfneid bis Verteilungschaos So verlief der Impfstart in Europa

Italien

Auch in dem südeuropäischen Land verabreichte am 27. Dezember die ersten lang ersehnten Impfdosen von Pfizer-Biontech. Nach dem Start wurde jedoch Kritik laut, dass die Impfungen zu langsam anliefen. Um den Jahreswechsel fehlten in einigen Regionen laut Medienberichten zudem Ärzte und Krankenhauspersonal, um die Impfungen zu verabreichen. In der Lombardei, die mit am härtesten von der Pandemie getroffen wurde, hatten die Ärzte bis Anfang dieser Woche nur etwa 14 Prozent der verfügbaren Impfungen gespritzt - im Gegensatz zu einem Großteil der anderen Regionen in dem Land mit rund 60 Millionen Einwohnern, die zu diesem Zeitpunkt schon fast die Hälfte ihrer erhaltenen Impfdosen verabreicht hatten. Die Kampagne nahm im neuen Jahr jedoch Fahrt auf. Insgesamt wurden nach Angaben vom Samstag von 918.500 gelieferten Impfdosen bisher 505.000 Einheiten an rund 290 Standorten gespritzt. Der Großteil ging an Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

Bild: dpa