Vorreiter Tallinn: In Estland ist kostenloser Nahverkehr ein Erfolg

In Estlands Hauptstadt Tallinn ist der Nahverkehr seit Anfang 2013 für Anwohner kostenlos. In einem Referendum stimmten die Bürger dafür. Wer in der Hauptstadt des kleinen Landes im Baltikum gemeldet ist, muss sich nur eine Chipkarte für zwei Euro ausstellen lassen, und kann so viel mit Bus und Bahn fahren, wie er möchte. All you can ÖPNV.