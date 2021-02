„Vorsichtiger Leitplan“ So sieht Boris Johnsons „Einbahnstraße in die Freiheit“ aus

Vor dem Unterhaus des Parlaments sagte Johnson, es handele sich um einen „vorsichtigen Leitplan“, der aber auch auf eine „Einbahnstraße in die Freiheit“ führen solle. Anders gesagt: Die Lockerungen sollen in einer Weise erfolgen, dass keine erneuten Verschärfungen erforderlich werden. Dass die Lockerungen zu einer Zunahme an Corona-Infektionen führen werde, räumte Johnson ein. Allerdings vertraue er darauf, dass das Gesundheitssystem in der Lage sein werde, diesen Anstieg zu kontrollieren. „Es gibt keinen Weg zu einem Covid-freien Großbritannien oder zu einem Covid-freien Welt“, erklärte der Premierminister.