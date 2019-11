Vorstoß bei der Bankenunion Greift Olaf Scholz die deutschen Spareinlagen an?

Was will Scholz noch?

Der Einstieg in die gemeinsame Einlagensicherung ist nur ein Teil eines großen Pakets. So schlägt Scholz unter anderem auch ein einheitliches europäisches Bankeninsolvenzrecht vor – bisher existieren 19 verschiedene. Zudem will er erreichen, dass in mehreren Ländern tätige Banken den Einsatz von Liquidität und Kapital leichter als bisher zentral steuern können. Bisher blockieren die nationalen Aufsichtsbehörden den unbegrenzten Verkehr über die Grenze hinweg, um die Stabilität der Bank in ihrem Land zu sichern. Zudem will Scholz das umstrittene Problem der Nullgewichtung von Staatsanleihen angehen. Bisher gelten diese als risikolos, sodass Banken sie nicht mit Eigenkapital unterlegen müssen. Das führt dazu, dass vor allem italienische Banken große Mengen heimischer Schuldtitel auf den Bilanzen haben – und vertieft damit die Abhängigkeit von Staat und Bank. Scholz schwebt nun vor, dass – vermutlich anhand von Ratings – die Solidität der einzelnen Länder Berücksichtigung finden soll. Allerdings soll es dabei einen beachtlichen Freibetrag geben – ähnlich der bisher bereits existierenden Grenze für Großkredite. Zudem soll ein „Konzentrationszuschlag“ ein zu starkes Engagement bei Titeln eines Landes verhindern.