Dabei stimmen der Plastikhersteller und die Kommission sogar in manchem überein. „Plastik gehört nicht so in die Welt, wie es heute passiert.“ Das sagt nicht Greenpeace, sondern Thomas Piesik. In Indonesien sei er an Flüssen vorbeigefahren, bei denen man vor lauter Plastikflaschen kein Wasser mehr gesehen habe. Doch hier endet die Einigkeit auch schon. Denn Piesik sieht zwar Plastik als Problem, aber nicht sein Klappbesteck, sondern vor allem die Verpackungen, die Folien zwischen den Schinkenscheiben, die Flaschen.