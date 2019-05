Währungsexperte Barry Eichengreen „Der Euro ist zum Erfolg verdammt“

Barry Eichengreen ist Wirtschafts- und Politikwissenschaftler an der University of California. Er ist Experte für Makroökonomie und Finanzgeschichte. Zuletzt erschienen seine Bücher „The Populist Temptation: Economic Grievance and and Political Reaction in the Modern Era“ (2018) und „How Global Currencies Work“ (2017).

Bild: WirtschaftsWoche