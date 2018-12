Die Euro-Finanzminister haben einen Kompromiss zur Reform der Währungsunion gefunden. Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon in Brüssel drang am Dienstagmorgen die Nachricht vom Durchbruch an die Öffentlichkeit. „Wir haben einen Deal“, teilte ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mário Centeno nach etwa 16-stündigen Verhandlungen in Brüssel mit. Details wurden zunächst nicht genannt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter: „Nach knapp 16 Stunden Verhandlungen in der Eurogroup haben wir ein Ergebnis – ein gutes. Die Euroreform kommt entscheidende Schritte voran.“