Wäre „irreparabler Schaden“ May lehnt neues Brexit-Referendum deutlich ab

Die „Sunday Times“ hatte berichtet, dass David Lidington, de facto stellvertretender Premierminister, mit Abgeordneten der oppositionellen Labour-Partei über ein weiteres Brexit-Referendum gesprochen habe. Lidington twitterte daraufhin einen Link zu einem Protokoll einer Sitzung, in der er erklärt hatte, dass eine zweite Abstimmung „spaltend, nicht entscheidend“ wäre.



Der Stabschef von Premierministerin Theresa May, Gavin Barwell, twitterte: „Bestätige gerne, dass ich *nicht* ein zweites Referendum mit politischen Gegnern plane (und auch mit niemandem sonst, um die nächste Frage zu antizipieren).“



May beschuldigte den ehemaligen Premierminister Tony Blair, mit Forderungen nach einem zweiten Brexit-Referendum ihr Amt zu untergraben. Der Labour-Politiker schoss zurück und sagte, es sei „unverantwortlich“ von May, Abgeordnete zu zwingen, entweder das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU zu akzeptieren oder einen Austritt ohne Vertrag zu riskieren.



Die britischen Wähler hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) gestimmt. Dieser soll am 29. März 2019 wirksam werden. May hatte vorige Woche eine Abstimmung im Parlament über den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage auf Januar verschoben.