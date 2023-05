Wahl in der Türkei Wahlamt: Erdogan liegt nach Auszählung der Hälfte der Stimmen vorn

Erdogan, der seit 2014 Präsident ist und die konservative AKP (Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung) führt, hatte in der ersten Wahlrunde am 14. Mai deutlich besser abgeschnitten als von Meinungsforschern erwartet. Der 69-jährige hatte allerdings mit 49,5 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit verfehlt, so dass die Stichwahl angesetzt wurde. Der ultranationalistische Kandidat Sinan Ogan hatte sich nach seinem Ausscheiden in der ersten Runde für Erdogan ausgesprochen.