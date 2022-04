Wahl in Frankreich: Deutsch-französischer Motorschaden

Marine Le Pen hatte darauf bestanden. Das Losglück kam ihr zu Gute, und so stand das Thema Kaufkraft am Mittwochabend am Anfang des beinahe dreistündigen TV-Duells zwischen der rechtsnationalen Kandidatin für das französische Präsidentenamt und dem Amtsinhaber Emmanuel Macron. Das Thema treibt die Franzosen, die am Sonntag eine Wahl treffen müssen, um wie kein zweites. Es ist auch Le Pens Königsdisziplin. Die Inflation der vergangenen Monate hat ihr häufig die Gelegenheit gegeben, sich als besonders volksnah zu präsentieren. Doch mit diesem Einstieg in die Debatte wurde bereits nach wenigen Minuten ebenfalls deutlich, dass ein Wahlsieg Le Pens eine Zäsur nicht nur für Frankreich bedeuten würde. Die Position Frankreichs in der EU und das Verhältnis zu Deutschland würden sich grundlegend ändern.