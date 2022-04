Wahl in Frankreich: Macron muss um zweite Amtszeit kämpfen

Die Erleichterung im Quartier des Präsidenten war riesig, als um 20 Uhr die ersten Quoten eintrafen: 28,5 Prozent für Emmanuel Macron und 23,6 Prozent für Marine Le Pen meldeten die Meinungsforscher auf Basis der Ergebnisse aus Wahllokalen, die eine Stunde zuvor geschlossen hatten. Egal, was der Abend noch an Feinjustierungen bringen würde – der Abstand zwischen den beiden Bestplatzierten der französischen Präsidentschaftswahl war nicht so knapp wie Macron in den Tagen zuvor hatte befürchten müssen. Der liberale Amtsinhaber geht mit einem Vorteil in die in zwei Wochen stattfindende Stichwahl gegen die rechtsnationale Herausforderin. Beobachter senken dennoch bereits den Daumen über wichtige Reformprojekte im Inland. Die Forderung nach einer Aufweichung der Maastricht-Regeln zur Staatsverschuldung wird Frankreich dagegen nun wohl mit Nachdruck in Brüssel platzieren.