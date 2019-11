Wahlprogramm der Tories: Johnsons fadenscheinige Versprechen

Von den zusätzlichen 350 Millionen Pfund pro Woche, die Johnson den Briten bekanntermaßen vor dem EU-Referendum für den Gesundheitsdienst NHS versprochen hat, ist in dem Wahlprogramm keine Rede mehr. Aber Johnson verspricht nun unter anderem, in den kommenden Jahren 40 neue Krankenhäuser zu bauen und 50.000 neue Krankenschwestern und -Pfleger anzuheuern. Von der ersten Versprechen bleibt allerdings nicht viel übrig, wenn man genauer hinschaut: So musste die Regierung kürzlich einräumen, dass bis 2025 allenfalls sechs bestehende Krankenhäuser „modernisiert“ werden könnten. Und 19.000 der angeblich anzuheuernden 50.000 Krankenschwestern sollen lediglich „im Job gehalten“ werden. Sprich: Es handelt sich bei ihnen um Krankenschwestern, die ihren Job in den kommenden Jahren verlassen hätten. Wie genau die Regierung das bewerkstelligen will, erklärte sie nicht.