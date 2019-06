Was kommt da bloß auf die Wirtschaft zu? Die möglichen May-Nachfolger im Check

Die nackten Fakten sind schnell abgehandelt: Zehn Kandidaten haben sich in Großbritannien um den Posten des Tory-Parteichefs und britischen Premierministers beworben. Sie wollen Theresa May nachfolgen und Großbritannien in stürmischen Zeiten lenken. Die Mitglieder der konservativen Unterhaus-Abgeordneten stimmen derzeit in mehreren Runden über die Kandidaten ab, bis nur noch zwei von ihnen übrig sind. Nach der zweiten Abstimmungsrunde am Dienstnachmittag sind noch fünf Kandidaten im Rennen. Das letzte Wort werden dann die rund 160.000 Parteimitglieder haben: Sie werden in einer geheimen Briefwahl ab dem 22. Juni ihr Votum abgeben. Das Ergebnis wird vier Wochen später erwartet.