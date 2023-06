Wassermangel Die Dürre gefährdet viel mehr als nur Frankreichs Stromversorgung

Der Regen kommt plötzlich und in Strömen. Wochenlang kein Tropfen, nun springen Passanten hektisch unter die nächstgelegene Ladenmarkise oder in eine offene Tür. Binnen kürzester Zeit stehen an diesem Nachmittag in Avignon Unterführungen unter Wasser, es bahnt sich seinen Weg auch in Eingänge von Häusern und Geschäften. Am Bahnhof rinnt es von der Decke in die Schalterhalle. Züge fahren nur sehr langsam ein und ab, weil Gleise unterspült sein könnten.