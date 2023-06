Wassermangel Die Dürre gefährdet viel mehr als nur Frankreichs Stromversorgung

Beim Bau des ersten Druckwasserreaktors in Bugey nahe Lyon, wo ein großer energiehungriger Chemie- und Pharmasektor gespeist werden will und zusätzlich auf riesigen Flächen Mais angebaut wird, war Jean-Pierre Collet acht Jahre alt. Nächstes Jahr wird der Lehrer 60. Er ist einer der wenigen Atomkraftgegner in der Region und in ganz Frankreich. „EdF und der Staat müssen immer öfter zur Kenntnis nehmen, dass der nukleare Weg schwieriger ist als gedacht. Sie werden deshalb alles tun, um die Einschränkungen zu umgehen, und die Bestimmungen so weit es geht aufweichen,“ kritisiert er.