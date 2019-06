Weber und Weidmann: Deutsche haben schlechte Chancen auf EU-Topjobs

EU-Ratspräsident Donald Tusk hofft auf einen Durchbruch beim EU-Gipfel in Brüssel am heutigen Donnerstag. Zur Not will er auch noch am Freitag über das Spitzen-Personal beraten. Gleichwohl ist es eher unwahrscheinlich, dass sich die Staats- und Regierungschefs darüber einigen werden, wer Kommission, Rat, Europäisches Parlament, den Europäischen Außendienst und die Europäische Zentralbank (EZB) künftig führen soll. Schon kursiert ein Termin für einen Sondergipfel, bereits am 1. Juli könnten sich alle in Brüssel wieder sehen, um über das Personaltableau zu entscheiden.