WEF-Weltrisikobericht WEF warnt: Digitaler Fortschritt spaltet die Welt

Die Befragten des Reports würden die „digitale Ungleichheit“ sowohl als kritische Bedrohung für die Welt in den nächsten zwei Jahren als auch als das siebtwahrscheinlichste langfristige Risiko sehen. Corona als Katalysator von Ungleichheit also. Immerhin kommt bei der Geschwindigkeit des digitalen Booms nicht jeder mit. In Ländern wie Kenia (23 Prozent), Pakistan (17,1 Prozent) und Bangladesch (13 Prozent) nutzen nur Bruchteile der Bevölkerung das Internet. Während die Menschen in Ländern des mittleren Ostens (Bahrain, Katar, Kuwait und Vereinigte Arabische Emirate) und Skandinavien (Dänemark, Norwegen) fast ausnahmslos online sind (siehe Grafik).