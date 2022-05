Wegen der hohen Inflation: Bundesbankpräsident erwartet mehrere EZB-Zinserhöhungen dieses Jahr

Am Montag hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein Ende der Negativzinsen bis zum Ende des dritten Quartals in Aussicht gestellt. Einen ersten Zinsschritt peilt sie für Juli an. An den Finanzmärkten wurden die Aussagen als Hinweis auf eine erste Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte gedeutet. Seitdem haben einige Mitglieder im EZB-Rat gefordert, im Juli einen größeren Zinsschritt um 0,50 Prozent zu machen. Dies scheint aber im EZB-Rat nicht mehrheitsfähig zu sein. Eine Reihe von westlichen Notenbanken, darunter die US-Notenbank, hat bereits eine Zinswende eingeleitet.