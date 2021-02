Wegen Lieferkettenrisiken EU prüft Bau eigener Halbleiterfabrik

Ein Sprecher der Europäischen Kommission reagierte nicht auf Bitten um einen Kommentar. Europa, einst ein Zentrum der Halbleiterfabriken, hat die Produktion in den letzten 20 Jahren drastisch zurückgefahren. Automobil-Chip-Designer wie NXP Semiconductors NV und Infineon Technologies AG zogen es vor, einen großen Teil der Produktion an Giganten wie Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. auszulagern. Als die Autohersteller Ende 2020 ihre Aufträge erhöhen wollten, hatten sie Schwierigkeiten, sich Kapazitäten zu sichern, da diese bereits an andere Branchen wie Smartphones vergeben worden waren.



Die EU hat letztes Jahr das Ziel formuliert, wertmäßig mindestens ein Fünftel der weltweiten Chips und Mikroprozessoren zu produzieren, ohne Details zu nennen, wie dies erreicht werden soll. “Ohne eine autonome europäische Kapazität für Mikroelektronik wird es keine europäische digitale Souveränität geben”, sagte Breton in einer Rede und fügte hinzu, dass auf Europa derzeit weniger als 10% der weltweiten Produktion von Prozessoren und anderer Mikroelektronik entfallen.