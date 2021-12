Weiterbildung Warum Österreichs „Bildungs(teil)zeit“ kaum als Vorbild für Deutschland taugt

Was würden Sie der neuen deutschen Regierung raten, wenn sie das Instrument genauer an diese Bedürfnisse anpassen will?

Um ein Weiterbildungsinstrument treffsicherer zu machen, sollte es flexibler gestaltet, aber auch strenger überprüft werden – was kein Widerspruch ist. Die Flexibilität fängt beim zeitlichen Umfang an: In einem Jahr lässt sich eine komplette Umschulung oft nicht meistern. Zwar gibt es in Österreich auch das sogenannte Fachkräftestipendium für eine maximal dreijährige Ausbildung, aber dieses ist wiederum auf ganz bestimmte Bereiche beschränkt: beispielsweise die Pflege. Zweitens sollte die Möglichkeit zu einer Weiterbildungszeit nicht von der Zustimmung des Arbeitgebers abhängen – der hat ja vielleicht kein Interesse, dass seine Mitarbeiter mit zusätzlich erworbenen Kenntnissen auch für andere Unternehmen attraktiv werden.